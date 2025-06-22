Іспанія

Каталонці готові розпочати переговори, якщо умови трансферу вінгера Атлетіка виявляться прийнятними.

У Барселоні триває активна підготовка до літнього трансферного вікна, і одним із ключових імен у списку потенційних новачків є вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс. Спортивний директор каталонського клубу Деку підтвердив інтерес до гравця та натякнув на готовність вести перемовини.

"Так, Ніко Вільямс хоче перейти до нас, і ми спробуємо його підписати. Ніко, як і інші гравці, виявляє сильне бажання перейти. І, якщо відповідні для нас умови будуть досяжні, ми точно спробуємо заключити цю угоду", – заявив Деку.

Контракт 22-річного гравця з Атлетіком містить клаусулу в розмірі 62 мільйонів євро. У сезоні, що минає, Вільямс провів 45 матчів за басків, забивши 11 м’ячів і віддавши сім асистів.

На трансфер футболіста також претендує мюнхенська Баварія, тоді як Арсенал і Челсі відмовились від участі в боротьбі.