Іспанія

Черговий скандал в Ла Лізі.

Атлетік Більбао виступив із заявою щодо скарги на каталонську Барселону в Ла Лігу. Про це йдеться на офіційному сайті басків.

"Атлетік хотів би подякувати Ла Лізі за відкритість і чіткість, проявлені на зустрічі, на якій були присутні президенти обох організацій Хав'єр Тебас та Йон Уріарте.

Зустріч відбулася в Мадриді у відповідь на запит Атлетіка, зроблений у рамках дотримання фінансового фейр-плей. Серед обговорюваних питань була можливість Барселони підписувати гравців, з огляду на законний інтерес Атлетіка в доступі до відповідної інформації після того, як спортивний директор Барселони Деку публічно визнав, що вони спробують підписати гравця з нашої першої команди. Гравець має контракт з Атлетіком до 30 червня 2027 року. Наше завдання — забезпечити дотримання правил змагань.

Заяви Деку слідують за публічною заявою, зробленою президентом Барселони Жоаном Лапортою, який визнав, що каталонський клуб "працює над дотриманням правила 1:1" і, отже, наразі не відповідає параметрам зазначеного правила реєстрації гравців.

Ми цінуємо кваліфіковану відповідь Ла Ліги, водночас підтверджуючи, що Атлетік максимально захищатиме свої інтереси відповідно до правил фінансового фейр-плей, затверджених кожним із професійних клубів, які входять до Ла Ліги", — йдеться в заяві клубу.

Раніше Атлетік офіційно звинуватив Барселону у махінаціях та прагне заблокувати трансфер Ніко Вільямса.