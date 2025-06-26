Іспанія

Керівництво басків вимагає втручання Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії через можливі порушення каталонців щодо можливого трансферу іспанського вінгера.

В іспанському футболі розгорається новий скландал — Атлетік Більбао висловив намір оскаржити перехід Ніко Вільямса до Барселони, заявляючи про ймовірне порушення фінансових норм з боку каталонського клубу.

За інформацією Cadena SER, керівництво Атлетіка вже звернулося до Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії, вимагаючи перевірити дотримання “правила 1:1”, яке дозволяє клубу витрачати на підписання лише ті кошти, які отримано з продажу гравців або зниження зарплатного фонду.

Згідно з повідомленням, Барселона вже погодила особисті умови з Ніко Вільямсом, а той через агента повідомив Атлетік про бажання змінити клуб. Утім, в Більбао наполягають, що не давали жодних обіцянок щодо спрощеного переходу гравця під час нещодавнього продовження контракту.

Президент Барселони Жоан Лапорта у відповідь на заяви Атлетіка спробував знизити градус напруги, але водночас висловив нерозуміння такої позиції басків:

"У нас не погані стосунки з Атлетіком. Так, останніми роками було чимало непорозумінь і інцидентів, але обидва клуби мають довгу історію і давні зв’язки. Я не розумію їхньої реакції. За всієї поваги, кожен має дбати про себе. Я не розумію, чому вони збираються говорити про Барселону з Ла Лігою. Я не думаю, що це правильно, але вони самі знають, що роблять".

Крім того, Лапорта запевнив, що Барса, нібито, дотримується норм фінансового фейр-плей і вже взимку діяла у межах “правила 1:1”:

"Ми працюємо над тим, щоб відповідати цьому правилу. У зимове трансферне вікно ми вже дотримувалися його. Ми вжили всіх заходів, щоб мати змогу підписувати гравців у звичайному режимі — без обмежень з боку фінансового фейр-плей".