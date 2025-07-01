Іспанія

Молодий плеймейкер залишиться в італійському клубі ще на сезон, але "вершкові" зберігають опцію викупу.

Реал Мадрид після підписання Франко Мастантуоно прийняв рішення не повертати атакувального півзахисника Ніко Паса з цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ніко Пас проведе у Комо ще принаймні один сезон під керівництвом Сеска Фабрегаса. Водночас "вершкові" зберігають за собою право зворотного викупу футболіста: опція становить 9 млн євро у 2026 році та 10 млн євро у 2027-му.

Нагадаємо, що Ніко Пас перейшов у Комо влітку 2024 року за 6 млн євро з Реала, уклавши контракт до 30 червня 2028 року. При цьому мадридський клуб залишив за собою 50% від суми наступного трансферу юного плеймейкера.

Минулого сезону Ніко відзначився 6 голами та 9 асистами у 35 матчах за Комо, отримавши визнання як найкращого молодого гравця розіграшу Серії А.