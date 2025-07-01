Іспанія

Іспанець відновлювався дев'ять місяців.

Правий захисник мадридського Реала Дані Карвахаль, який повернувся до тренувань із "вершками", поділився думками про свою травму хрестоподібних зв'язок коліна. Термін відновлення іспанського футболіста склав дев'ять місяців.

"Якби це сталося, коли я був молодший, думаю, я б переживав набагато сильніше. Це б роз'їдало мій розум. Поки ти не пройдеш через це, не зрозумієш, як це впливає. Але це сталося в зрілому віці, коли завдяки моїй родині, моїм дітям у мене набагато більш структуроване життя, що полегшило процес і допомогло мені краще відновитися. Якби я був молодшим, без дружини, я б більше переживав, сумнівався, чи дійсно я повернуся на 100%", — наводить слова Карвахаля The Guardian.

Нагадаємо, капітан мадридців отримав серйозну травму в матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги минулого сезону між Реалом і Вільярреалом (2:0) 5 жовтня 2024 року.