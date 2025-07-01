Іспанія

Івуарійський оборонець шукатиме новий клуб.

Вільярреал на своєму офіційному сайті попрощався з центральним захисником Еріком Баї.

Новий сезон у Ла Лізі стартує 16-17 серпня

Івуарієць залишив клуб на правах вільного агента. Для 31-річного гравця це був другий період кар'єри у Вільярреалі. Вперше Баї приєднався до цього клубу взимку 2015 року. Тоді рідний для нього Еспаньйол отримав 5.7 млн євро.

Після участі в 52-х матчах Вільярреала (всі турніри), в яких Ерік відзначився одним голом і одним асистом, влітку 2016-го його за 38 млн придбав Манчестер Юнайтед. Пізніше він також представляв Марсель (оренда) і Бешикташ, звідки й повернувся до клубу Ла Ліги на правах вільного агента взимку 2024 року.

У сезонах-2023/24 і 2024/25 оборонець не відзначився результативними діями в 25-ти протистояннях усіх турнірів.