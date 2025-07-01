Іспанія

Оголошено ключові дати нового сезону в Іспанії.

Королівська федерація футболу Іспанії на своєму офіційному сайті оголосила дати проведення наступного сезону в іспанській Ла Лізі.

Перший тур нового сезону в іспанському чемпіонаті відбудеться з 16 до 17 серпня. При цьому календар Ла Ліги буде опубліковано найближчими днями.

Старт Кубка Іспанії заплановано на 27 вересня, тоді як фінал відбудеться 25 квітня.

Розіграш Суперкубку країни пройде 7-11 січня 2026 року. Як і цього року, турнір прийме Саудівська Аравія.

Раніше повідомлялося, що Барселона претендує на фінал ЧС-2030 — Камп Ноу готовий прийняти головний матч турніру.