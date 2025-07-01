Оголошено ключові дати нового сезону в Іспанії.
Барселона - Реал Мадрид, Getty Images
01 липня 2025, 13:50
Королівська федерація футболу Іспанії на своєму офіційному сайті оголосила дати проведення наступного сезону в іспанській Ла Лізі.
Перший тур нового сезону в іспанському чемпіонаті відбудеться з 16 до 17 серпня. При цьому календар Ла Ліги буде опубліковано найближчими днями.
Старт Кубка Іспанії заплановано на 27 вересня, тоді як фінал відбудеться 25 квітня.
Розіграш Суперкубку країни пройде 7-11 січня 2026 року. Як і цього року, турнір прийме Саудівська Аравія.
Раніше повідомлялося, що Барселона претендує на фінал ЧС-2030 — Камп Ноу готовий прийняти головний матч турніру.