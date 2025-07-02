Іспанія

Мадридські дербі між Реалом та Атлетіко заплановані на 28 вересня та 22 березня.

Прес-служба Ла Ліги опублікувала календар чемпіонату Іспанії на майбутній сезон-2025/26.

Відповідно до нового календаря, перше Ель-Класіко між мадридським Реалом та Барселоною пройде в десятому турі (орієнтовно 26 жовтня). Тим часом "вершкові" приймуть "блаугранас" у 35 турі (10 травня).

Мадридські дербі між Реалом та Атлетіко заплановані на 28 вересня та 22 березня.

У першому турі нового сезону (17 серпня) Барселона зіграє проти Мальорки в гостях, а мадридський Реал з Андрієм Луніним на своєму полі зустрінеться з Осасуною. Жирона з Віктором Циганковим зіграє проти Райо Вальєкано.

Раніше стали відомі дати проведення Кубка та Суперкубка в Іспанії.