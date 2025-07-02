Іспанія

Баварія подала другу пропозицію іспанському вінгеру та пропонує йому 12 млн євро на рік.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що на даний момент Барселона не має змоги зареєструвати нападника Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомив журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

"Станом на сьогодні Барселона не може зареєструвати Ніко Вільямса", — зазначив Тебас.

Цим активно намагається скористатися Баварія, яка залишається в режимі очікування на випадок, якщо каталонський клуб не зможе завершити трансфер. Мюнхенці вже зробили другу пропозицію футболісту, запропонувавши чисту зарплату в розмірі 12 мільйонів євро на рік.

За даними джерела, Баварія також продовжує спілкування з іншими кандидатами на позицію флангового нападника, але Вільямс залишається одним із головних пріоритетів мюнхенського клубу.