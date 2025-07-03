Хонні Отто повернувся до Іспанії.
Хонні, Алавес
03 липня 2025, 00:40
Алавес офіційно оголосив про підписання досвідченого лівого захисника Хонні Отто, права на якого раніше належали грецькому ПАОКу.
Сторони уклали контракт до червня 2027 року, повідомляє пресслужба баскського клубу.
31-річний гравець приєднується до Алавеса як вільний агент після завершення угоди з ПАОКом. У складі клубу з Салонік він провів півтора сезони, зігравши 53 матчі у всіх турнірах та віддавши 5 асистів.
Хонні має значний досвід виступів у топчемпіонатах Європи — за свою кар’єру він провів 183 матчі у Ла Лізі та 107 ігор у складі Вулвергемптона в АПЛ. Свою професійну кар’єру іспанець розпочинав у Сельті, де згодом став капітаном, після чого був проданий в Атлетіко, а звідти — орендований і викуплений Вулвз.
Тепер Хонні Отто повертається до Іспанії, щоб посилити захисну лінію Алавеса перед новим сезоном Ла Ліги.