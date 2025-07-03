Іспанія

Хонні Отто повернувся до Іспанії.

Алавес офіційно оголосив про підписання досвідченого лівого захисника Хонні Отто, права на якого раніше належали грецькому ПАОКу.

Сторони уклали контракт до червня 2027 року, повідомляє пресслужба баскського клубу.

31-річний гравець приєднується до Алавеса як вільний агент після завершення угоди з ПАОКом. У складі клубу з Салонік він провів півтора сезони, зігравши 53 матчі у всіх турнірах та віддавши 5 асистів.

Хонні має значний досвід виступів у топчемпіонатах Європи — за свою кар’єру він провів 183 матчі у Ла Лізі та 107 ігор у складі Вулвергемптона в АПЛ. Свою професійну кар’єру іспанець розпочинав у Сельті, де згодом став капітаном, після чого був проданий в Атлетіко, а звідти — орендований і викуплений Вулвз.

Тепер Хонні Отто повертається до Іспанії, щоб посилити захисну лінію Алавеса перед новим сезоном Ла Ліги.