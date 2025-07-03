Іспанія

Мадридський клуб готовий запропонувати 70 млн євро за захисника.

Атлетіко може заплатити до 70 млн євро за Крістіана Ромеро.

За інформацією AS, мадридський клуб готовий запропонувати за захисника 55 млн євро і бонуси в розмірі 15 млн євро. Тоттенгем вимагає за аргентинця 70 млн євро, і прогрес у переговорах може бути досягнутий вже цього тижня.

Відзначається, що про підписання Ромеро попросив головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне, який спілкувався з гравцем щодо можливого переходу з зими. Аргентинського захисника вважають потенційно ключовим гравцем нового проєкту клубу.

Контракт Ромеро з Тоттенгемом закінчується в 2027 році. У сезоні-2024/25 аргентинець забив 1 гол в 18 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем відхилив першу пропозицію Тоттенгема щодо Кудуса.