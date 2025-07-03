Мадридський клуб готовий запропонувати 70 млн євро за захисника.
Крістіан Ромеро, Getty Images
03 липня 2025, 10:58
Атлетіко може заплатити до 70 млн євро за Крістіана Ромеро.
За інформацією AS, мадридський клуб готовий запропонувати за захисника 55 млн євро і бонуси в розмірі 15 млн євро. Тоттенгем вимагає за аргентинця 70 млн євро, і прогрес у переговорах може бути досягнутий вже цього тижня.
Відзначається, що про підписання Ромеро попросив головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне, який спілкувався з гравцем щодо можливого переходу з зими. Аргентинського захисника вважають потенційно ключовим гравцем нового проєкту клубу.
Контракт Ромеро з Тоттенгемом закінчується в 2027 році. У сезоні-2024/25 аргентинець забив 1 гол в 18 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем відхилив першу пропозицію Тоттенгема щодо Кудуса.