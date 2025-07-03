Іспанія

Гравець не зарекомендував себе з першої спроби в Італії.

Іспанський центральний захисник Рафа Марін пройшов крізь юнацькі команди мадридського Реала різних вікових груп, але за "дорослий" склад "вершкових" так і не зміг зіграти жодного матчу.

У кар’єрі 23-річного виконавця вже була оренда до Алавеса, а влітку минулого року він перейшов до італійського Наполі за 12 млн євро.

"Партенопеї" робили ставку на поступовий прогрес цього футболіста, але за сезон він провів на полі всього шість матчів (319 хвилин), чого для клубу та самого гравця було явно недостатньо.

Рішення в такій ситуації було прогнозованим — оренда на прийдешню кампанію.

Іспанський Вільярреал узяв на себе це зобов’язання та заплатив 1 млн євро за те, щоб Марін долучився до його складу.