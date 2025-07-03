Іспанія

У перспективі може замінити, зокрема, і Віктора Циганкова.

Іспанський нападник широкого профілю Жоель Рока Касальс підростає в лавах молодіжної команди каталонської Жирони.

20-річний виконавець у минулому сезоні виступав за Мірандес, який до останнього боровся з вихід до Прімери, та відзначився шістьма голами та трьома асистами в 48 матчах.

Прогрес юнака помітили всі, і в тому числі — у лавах "червоно-білих".

А отже й залишати перспективного футболіста з лише одним роком до завершення контракту було б дуже необачним із боку Жирони.

У клубі вирішили цю проблему підписанням нової угоди ще на три додаткових роки — до літа 2029.

Рока вже встиг дебютувати в складі "дорослої" команди Жирони в сезоні-2022/23, провівши п’ять матчів.