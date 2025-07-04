Іспанія

Мадридському клубу буде належати 50% від суми подальшого перепродажу.

Бетіс офіційно оголосив про трансфер Родріго Рікельме з мадридського Атлетіко.

24-річний атакувальний півзахисник підписав контракт до 2030 року. За даними журналіста AS Даніеля Лагоса, сума трансферу склала близько 8 мільйонів євро. Окрім цього, Атлетіко буде належати 50% від суми подальшого перепродажу гравця.

💻😃💚



𝐄𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐚.



PD: Siempre hemos sido muy de @enjutomojamuto 😜 pic.twitter.com/0vfw9Ud0b2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 4, 2025

Рікельме — вихованець Атлетіко, який приєднався до клубної академії ще у 2010 році. Він дебютував за першу команду в 2019-му, а впродовж наступних років проходив оренди в Борнмуті, Мірандесі та Жироні. Загалом за "матрасників" футболіст зіграв 75 матчів, але так і не зміг закріпитися в основі.

Новачок Бетіса вже має досвід виступів за національну збірну Іспанії — дебютував у листопаді 2023 року. Підписання Рікельме — важливий крок у посиленні півзахисту Бетіса, адже саме він стане заміною Хесусу Родрігесу в системі Мануеля Пеллегріні.