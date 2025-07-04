Родріго Рікельме, ФК Бетіс
04 липня 2025, 14:25
Бетіс офіційно оголосив про трансфер Родріго Рікельме з мадридського Атлетіко.
24-річний атакувальний півзахисник підписав контракт до 2030 року. За даними журналіста AS Даніеля Лагоса, сума трансферу склала близько 8 мільйонів євро. Окрім цього, Атлетіко буде належати 50% від суми подальшого перепродажу гравця.
Рікельме — вихованець Атлетіко, який приєднався до клубної академії ще у 2010 році. Він дебютував за першу команду в 2019-му, а впродовж наступних років проходив оренди в Борнмуті, Мірандесі та Жироні. Загалом за "матрасників" футболіст зіграв 75 матчів, але так і не зміг закріпитися в основі.
Новачок Бетіса вже має досвід виступів за національну збірну Іспанії — дебютував у листопаді 2023 року. Підписання Рікельме — важливий крок у посиленні півзахисту Бетіса, адже саме він стане заміною Хесусу Родрігесу в системі Мануеля Пеллегріні.