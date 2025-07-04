Іспанія

Мадридський клуб хоче придбати Альваро Каррераса.

Фланговий захисник лісабонської Бенфіки Альваро Каррерас повинен поповнити ряди мадридського Реала в поточне трансферне вікно. Про це повідомляє через соціальні мережі інсайдер Хорхе Пікон.

Журналіст підкреслив, що Каррерас стане останнім придбанням "королівського" клубу цього літа. Раніше ряди "вершкових" поповнили захисники Дін Гюйсен і Трент Александер-Арнольд, а також хавбек Франко Мастантуоно.

Трансферна вартість 22-річного іспанського латераля оцінюється в 35 мільйонів євро. Термін чинного контракту Каррераса з Бенфікою закінчується влітку 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Реал пообіцяв по 1 млн кожному гравцеві за перемогу в КЧС.