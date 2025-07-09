Іспанія

Більшість гравців мадридської команди вражені новим тренером.

Після того, як Хабі Алонсо змінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала, він неодноразово підкреслював: усе починається з часу, проведеного на тренувальному полі. Саме там мають втілюватися нові ідеї.

Втім, 43-річний іспанець встиг провести лише кілька сесій на базі Вальдебебас перед відльотом на Клубний чемпіонат світу — причому без частини основних гравців. Тож по-справжньому робота стартувала вже у США.

Там, за словами очевидців та джерел, близьких до команди, які говорили на умовах анонімності, тренування стали набагато динамічнішими та енергійнішими. Дехто навіть зауважив, що інтенсивність роботи перевершує ту, що була за Анчелотті.

Італієць зазвичай спостерігав за процесом з боку, а самі вправи проводили його помічники Давіде Анчелотті та Франческо Маурі. До дій тренер втручався тільки тоді, коли потрібно було донести щось конкретне.

Натомість Алонсо на тимчасовій базі Реала біля Маямі — постійно в русі, безпосередньо серед гравців, завжди в комунікації.

Під час силових вправ із гумовими стрічками саме він подавав м’яч, який Лукас Васкес мав ударом головою повертати після кожного ривка. У іграх 4 на 4 Алонсо перебував на полі разом із командою: стежив за діями, зупиняв гру, щоб одразу дати вказівки.

У відео, яке виклав клуб, видно, як Алонсо запускає м’ячі у рондо (для нас має більш звичну назву "квадрат" — прим.ред), або як навішує Джуду Беллінгему під удар у завершальній фазі тренування.

Перші тренування в США почалися з гри на реакцію: асистент тренера Себас Паррілья вигукував цифри, і гравці мали миттєво об’єднуватися в групи відповідного розміру. Хто не встиг — робив віджимання. Так команда від перших секунд мала бути максимально зосередженою.

Багато колишніх гравців Алонсо в Реал Сосьєдад Б та Баєрі згадують, як він сам брав участь у вправах на полі — і це не було символічно.

"Хабі досі у формі, міг би легко грати", — розповідав The Athletic у березні 2024-го Алекс Грімальдо, фулбек Баєра та збірної Іспанії. — "Коли він приєднується до нас у вправах на контроль м’яча, темп одразу зростає. І команда розуміє, в якому ритмі ми маємо грати".

Алонсо й його штаб постійно акцентують увагу на тому, що важлива кожна деталь. Під час одного з тренувань у Маямі журналісти The Athletic почули, як тренер із захопленням похвалив Едера Мілітао за простий, здавалося б, пас: "Чудово, Мілі, чудово!"

Але коли гравці втрачають концентрацію чи нехтують завданням — Алонсо швидко це помічає й не мовчить. Протягом кар’єри він не боявся звертатися до конкретних виконавців, якщо ті знижували темп або стандарти, — щоб чітко дати зрозуміти: так не можна.

"Хабі дуже вимогливий, але завжди каже з повагою", — розповідав Грімальдо. — "Якщо ти помилився з пасом на тренуванні, він одразу скаже: "Та ну, ти не можеш таке дозволяти".

Команда Алонсо в Баєрі, яка оформила золотий дубль у сезоні-2023/24 без жодної поразки, прославилася своєю компактністю, миттєвим контрпресингом і відточеними до автоматизму комбінаціями, що точно й структуровано просували м’яч уперед. Такий футбол вимагав багато зусиль на тренуваннях — і повної довіри з боку гравців до тренерського штабу.

Разом із собою до Мадрида баск привіз більшість своєї команди з Леверкузена. Серед них — асистент Себас Паррілья, аналітик Альберто Енсинас і тренер із фізпідготовки Ісмаель Каменфорте Лопес. До них також приєдналися Беньят Лабаєн (аналітик і помічник тренера, нове обличчя в клубі) і Луїс Льйопис — тренер воротарів Реала з 2021 року. Усі разом вони становлять згуртовану команду, яка планує кожне тренування з чіткою метою: що саме мають змінити або вдосконалити гравці.

Це можуть бути індивідуальні вправи для окремого футболіста, робота з невеликою групою або з цілою лінією — захистом, півзахистом чи атакою. Один із ключових фокусів перших сесій у Мадриді — зробити гру більш цілісною та компактною як в обороні, так і в атаці, щоб команда мислила й рухалась як єдине ціле. Завершуються тренування зазвичай матчами 7 на 7 у невеликих просторах.

Помітні зміни при Алонсо торкнулися й розминок та фізичних навантажень. У попередні сезони за них відповідав Антоніо Пінтус — прихильник "старої школи", який робив акцент на довгих кросах для загальної витривалості.

Але підхід Каменфорте Лопеса, вихованця академії Ла Масія в Барселоні, зовсім інший. Джерела, знайомі з його роботою, кажуть: він добре розуміє футбольну тактику й завжди інтегрує її в фізичні вправи. Тобто кожна вправа не просто про фізику, а ще й про підготовку до конкретних ігрових епізодів. Це робить тренування цікавішими, але й вимагає від гравців постійної концентрації.

Алонсо також активно використовує відеоаналіз для пояснення своїх вимог. Тренування фільмуються з дрона, а матчі — з верхніх ярусів стадіону.

"Відео відіграє фундаментальну роль", — каже Алонсо. — "На полі спека, не завжди встигаєш пояснити все. А ось після обіду, в готелі, ми використовуємо відео — командне, по лініях, індивідуальне. Це наш постійний процес, не лише на старті сезону".

Головне питання — як Реал, зоряна команда зі складом "галактікос", відреагує на вимоги нового наставника. У минулому тренери, які надто контролювали кожну дрібницю, не завжди знаходили підтримку в роздягальні "вершкових". Анчелотті та Зінедін Зідан мали власні ідеї, але водночас довіряли ключовим гравцям ухвалювати рішення на полі — і саме так привели клуб до кількох титулів Ліги чемпіонів.

"Я дуже поважаю і ціную роботу Карло, але зараз ми починаємо новий етап", — сказав Хабі Алонсо журналістам напередодні старту на Клубному чемпіонаті світу. — "У нас хороша база, з якою можна працювати, але ми будемо робити все по-своєму. Є речі, які ми хочемо змінити, щоб команда стала ще кращою".

Алонсо доводиться одразу братися до справи в умовах спеки та після виснажливого сезону — і це ще одне серйозне випробування.

"Ми мусили прискорити всі процеси", — визнав він по прибуттю до Маямі. На підготовку до першого матчу з Аль-Хілялем у нього було лише три повноцінні тренування з усім складом.

"Алонсо хоче бачити свою гру — іншу модель в атаці й іншу модель в обороні", — сказав воротар Реала Тібо Куртуа. — "Ми провели з Анчелотті чотири роки. На адаптацію до нового тренера не вистачить чотирьох днів. Ми стараємось, переглядаємо відео, багато спілкуємось — і все налагодиться".

Після другої гри — перемоги 3:1 над мексиканською Пачукою, яку Реал провів удесятьох більшу частину часу, — Джуд Беллінгем сказав: "Це неймовірно — вчитися у такого тренера, як Хабі. Ми будемо, як губки — вбирати все".

На третій матч Алонсо кардинально змінив формацію — замість звичної 4-3-3 команда зіграла за схемою 3-5-2. Результат — впевнена перемога 3:0 над РБ Зальцбург і вихід до 1/8 фіналу Клубного ЧС.

В плей-оф Алонсо продемонстрував, що його команда буде гнучкою й може перебудуватись в будь-який момент.

"Все дуже нове", — зізнався після гри вінгер Вінісіус Жуніор, який забив перший гол і віддав гольову передачу на другий. — "Хабі приніс нові ідеї й поступово знайомить нас із ними. Це були дуже хороші тижні — ми набираємося впевненості й намагаємось якомога швидше зрозуміти, чого він хоче".

Джерело, близьке до одного з ветеранів мадридського складу, повідомило The Athletic, що гравці справді вражені — як самим Алонсо, так і його штабом. Особливо відзначають свіжість, оптимізм і позитивну енергетику, з якими новий тренер підходить до роботи.

Втім, інше джерело — вже з табору іншого гравця — висловило сумніви, чи зможе команда довго витримувати настільки високу інтенсивність і щільність вимог. І чи вистачить провідним футболістам скромності, аби повністю прийняти нові правила гри.

Поки що ж усі — навіть найбільші зірки — виглядають повністю синхронізованими з баченням нового наставника.

Нагадаємо, в півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу Реал зіграє проти Парі Сен-Жермен. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.

The Athletic