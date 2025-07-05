Іспанія

Каталонці залишили за собою 50% прав на футболіста.

Півзахисник Пабло Торре в найближчий час залишить Барселону. Сума трансферу складе 5 мільйонів євро, а Барселона збереже за собою 50% прав на майбутній перепродаж футболіста, повідомляє Jijantes FC.

20-річний гравець не став затягувати з рішенням і планує приєднатися до нової команди вже на старті передсезонної підготовки.

Минулого сезону Торре провів 14 матчів за Барселону, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Після періоду невизначеності в каталонському клубі він сподівається отримати стабільну ігрову практику на Балеарських островах.

Для Мальорки це стратегічне підписання — клуб отримує креативного і технічного хавбека з досвідом гри в Прімері, а для самого Торре це шанс перезавантажити кар’єру на вищому рівні.