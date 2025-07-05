Іспанія

Американський клуб веде переговори з Атлетіко про перехід аргентинця.

Інтер Маямі зробив перші кроки для підписання аргентинського півзахисника Родріго Де Пауля, який наразі виступає за Атлетіко Мадрид. Головна мета – зібрати разом у команді двох ключових гравців збірної Аргентини – Ліонеля Мессі та Де Пауля – за рік до майбутнього Чемпіонату світу.

За інформацією іспанського видання El Chiringuito, Інтер Маямі вже почав переговори з оточенням гравця та проявляє серйозний інтерес до трансферу. Атлетіко Мадрид виставив ціну близько 15 мільйонів євро, а головний тренер команди Дієго Сімеоне наполягає на збереженні Де Пауля в команді.

Родріго Де Пауль продовжує залишатися одним із лідерів Атлетіко, зігравши у сезоні 2024/25 понад 50 офіційних матчів: 3 голи та 10 гольових передач.

У разі успішного переходу він об’єднається з Ліонелем Мессі, який наразі виступає за Інтер Маямі, а також із такими зірками, як Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Ця трансферна політика відображає прагнення клубу підвищити свої спортивні амбіції на міжнародній арені.

Крім того, майбутній відхід Луїса Суареса зі складу Інтер Маямі може звільнити місце для нового аргентинського зіркового підсилення.