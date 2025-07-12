Іспанія

Перес більше не бачить у бразильцеві незамінного.

Мадридський Реал планує кадрові зміни після болючої поразки від ПСЖ (0:4) у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Як повідомляє Fichajes, президент клубу Флорентіно Перес більше не розглядає Вінісіуса Жуніора як ключового гравця проєкту.

Бразильський вінгер провів слабкий турнір у США, що викликало занепокоєння керівництва. У Реалі незадоволені не лише його грою, а й відсутністю взаєморозуміння з новачком команди Кіліаном Мбаппе. Джерела стверджують, що Вінісіус часто втрачає впевненість у вирішальні моменти, що коштує команді результатів.

Контракт 23-річного нападника з мадридським клубом діє до літа 2027 року, проте зараз Реал готовий розглянути його продаж. За даними Fichajes.net, трансфер може відбутися у разі надходження пропозиції близько 150 мільйонів євро. При цьому Transfermarkt оцінює Вінісіуса у 170 мільйонів.

У сезоні 2024/25 бразилець зіграв 58 матчів за Реал, забив 22 голи та віддав 19 асистів. Раніше повідомлялося, що клуб планує провести з ним окрему розмову щодо його подальшої ролі в команді.