Його агент планує зустріч з керівництвом мадридського клубу.
Андрій Лунін, getty images
12 липня 2025, 19:34
Український голкіпер Реала Андрій Лунін не має наміру ще один сезон провести без стабільної ігрової практики. Як повідомляє diario Madridista, воротар уже дав зрозуміти, що хоче змінити клуб, а його агент Жорже Мендеш активно працює над пошуком нового варіанта.
Наставник "вершкових" Хабі Алонсо, за даними джерела, чітко визначив, що основним воротарем залишається Тібо Куртуа. У Луніна ж шансів на регулярну гру майже не буде — лише матчі Кубка Іспанії. Це й стало причиною для Мендеша призначити переговори з Реалом після завершення клубного чемпіонату світу.
Попри бажання самого гравця змінити команду, Реал не виключає варіанту з його подальшим перебуванням у клубі, адже вважає українця повноцінним гравцем рівня "Сантьяго Бернабеу". Водночас, якщо Лунін офіційно попросить про трансфер і з'явиться приваблива пропозиція, мадридці готові її розглянути.
Також обговорюється потенційний варіант з переїздом до Саудівської Аравії, однак наразі сам Андрій не визначився з подальшим напрямком.
Нагадаємо, у 2023 році Лунін підписав новий контракт із Реалом, який чинний до літа 2030 року. У сезоні 2024/25 він провів 14 матчів, у 6 з яких залишив ворота "сухими", а загалом пропустив 19 голів.