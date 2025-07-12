Іспанія

Його агент планує зустріч з керівництвом мадридського клубу.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не має наміру ще один сезон провести без стабільної ігрової практики. Як повідомляє diario Madridista, воротар уже дав зрозуміти, що хоче змінити клуб, а його агент Жорже Мендеш активно працює над пошуком нового варіанта.

Наставник "вершкових" Хабі Алонсо, за даними джерела, чітко визначив, що основним воротарем залишається Тібо Куртуа. У Луніна ж шансів на регулярну гру майже не буде — лише матчі Кубка Іспанії. Це й стало причиною для Мендеша призначити переговори з Реалом після завершення клубного чемпіонату світу.

Попри бажання самого гравця змінити команду, Реал не виключає варіанту з його подальшим перебуванням у клубі, адже вважає українця повноцінним гравцем рівня "Сантьяго Бернабеу". Водночас, якщо Лунін офіційно попросить про трансфер і з'явиться приваблива пропозиція, мадридці готові її розглянути.

Також обговорюється потенційний варіант з переїздом до Саудівської Аравії, однак наразі сам Андрій не визначився з подальшим напрямком.

Нагадаємо, у 2023 році Лунін підписав новий контракт із Реалом, який чинний до літа 2030 року. У сезоні 2024/25 він провів 14 матчів, у 6 з яких залишив ворота "сухими", а загалом пропустив 19 голів.