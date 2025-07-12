Іспанія

Мадридці хочуть зміцнити центр поля та вже ведуть переговори з Манчестер Сіті.

Реал Мадрид знову розглядає варіант підписання іспанського опорного півзахисника Родрі, який нині виступає за "Манчестер Сіті". За інформацією El Gol Digital, президент "вершкових" Флорентіно Перес уже розпочав переговори з англійським клубом.

Основною складністю в потенційному трансфері є висока ціна гравця. Щоб зменшити фінансове навантаження, Реал готовий включити в угоду бразильського нападника Родріго. Повідомляється, що він не входить до планів нового головного тренера мадридців Хабі Алонсо, а у Сіті вже давно проявляють інтерес до футболіста.

Родрі, який наразі є чинним володарем "Золотого м’яча", пропустив значну частину минулого сезону через травму, але після відновлення знову демонструє високий рівень гри. У Мадриді його бачать як ідеального кандидата на заміну Тоні Кроосу, чия відсутність суттєво позначилась на грі команди.

Хоча Манчестер Сіті розглядає Родрі як ключового виконавця, мадридський клуб вірить, що зможе знайти переконливу формулу для угоди. Враховуючи зацікавленість Сіті у Родріго, можливість трансферу виглядає цілком реальною.