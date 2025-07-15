Іспанія

Мадридці оформлюють трансфер аргентинця з Ліону, загальна вартість — 40 мільйонів євро.

Атлетіко Мадрид завершує підписання атакуючого півзахисника Ліона Тьяго Альмади, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони вже підписали всі документи щодо трансферу. Мадридський клуб придбає частину прав на гравця, загальна оцінка угоди становить 40 мільйонів євро. Також досягнуто повної згоди з самим футболістом щодо персональних умов контракту.

24-річний аргентинець, чемпіон світу 2022 року, став однією з ключових фігур у складі Ліона за останній сезон, що й привернуло увагу грандів.

У минулому сезоні Тьяго Альмада провів за Ліон 21 матч у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 5 асистів.