Іспанія

Зак Шуаїб продовжить кар'єру в клубі з Сан-Себастьяна.

Реал Сосьєдад офіційно підписав молодого опорного півзахисника Зака Шуаїба, який раніше виступав за юнацьку команду Арсеналу.

Перехід став можливим завдяки хорошим відносинам між клубами. Арсенал навіть відмовився від компенсації за підготовку гравця, щоб полегшити трансфер.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, мати 18-річного Шуаїба родом із Країни Басків, а сам гравець з дитинства був фанатом Реал Сосьєдада. Це стало ще одним фактором у його рішенні продовжити кар'єру саме в клубі із Сан-Себастьяна.

Усього Зак Шуаїб провів за команду Арсеналу U-18 10 матчів, в яких результативними діями не відзначався.