Талановитий голландський півзахисник Кес Сміт підтвердив, що ним цікавляться мадридський Реал та Барселона після блискучого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи. 19-річний гравець відіграв ключову роль у тріумфі збірної Нідерландів, яка у фіналі турніру перемогла Іспанію.

Сміт, який вирізнявся вмінням контролювати темп гри та технічною майстерністю, став одним із відкриттів турніру. За першу команду АЗ він уже провів 31 матч, забив 2 голи та віддав 2 асисти, виступаючи в Ередивізі, Кубку Нідерландів та Лізі Європи.

Після повернення до Нідерландів Сміт прокоментував чутки:

"Це дуже приємно — знати, що тебе помічають такі клуби, як Барса чи Реал. Але зараз я зосереджений на своїй грі в АЗ. Хочу стабільно виступати та прогресувати, а далі побачимо, що буде".

В інтерв’ю HN Nieuws, яке цитує Diario AS, він додав:

"По-перше, я хочу довести тут, що можу добре виступати та бути важливим. Інтерес з боку Барселони та Реала дійсно є, але якщо я туди поїду, я не знаю, як часто зможу отримувати ігрову практику". 