Після тріумфу на юнацькому Євро хавбек привернув увагу іспанських гігантів.
Кес Сміт, getty images
15 липня 2025, 22:58
Талановитий голландський півзахисник Кес Сміт підтвердив, що ним цікавляться мадридський Реал та Барселона після блискучого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи. 19-річний гравець відіграв ключову роль у тріумфі збірної Нідерландів, яка у фіналі турніру перемогла Іспанію.
Сміт, який вирізнявся вмінням контролювати темп гри та технічною майстерністю, став одним із відкриттів турніру. За першу команду АЗ він уже провів 31 матч, забив 2 голи та віддав 2 асисти, виступаючи в Ередивізі, Кубку Нідерландів та Лізі Європи.
Після повернення до Нідерландів Сміт прокоментував чутки:
"Це дуже приємно — знати, що тебе помічають такі клуби, як Барса чи Реал. Але зараз я зосереджений на своїй грі в АЗ. Хочу стабільно виступати та прогресувати, а далі побачимо, що буде".
В інтерв’ю HN Nieuws, яке цитує Diario AS, він додав:
"По-перше, я хочу довести тут, що можу добре виступати та бути важливим. Інтерес з боку Барселони та Реала дійсно є, але якщо я туди поїду, я не знаю, як часто зможу отримувати ігрову практику".