Іспанія

Після тріумфу на юнацькому Євро хавбек привернув увагу іспанських гігантів.

Талановитий голландський півзахисник Кес Сміт підтвердив, що ним цікавляться мадридський Реал та Барселона після блискучого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи. 19-річний гравець відіграв ключову роль у тріумфі збірної Нідерландів, яка у фіналі турніру перемогла Іспанію.

Сміт, який вирізнявся вмінням контролювати темп гри та технічною майстерністю, став одним із відкриттів турніру. За першу команду АЗ він уже провів 31 матч, забив 2 голи та віддав 2 асисти, виступаючи в Ередивізі, Кубку Нідерландів та Лізі Європи.

Після повернення до Нідерландів Сміт прокоментував чутки:

"Це дуже приємно — знати, що тебе помічають такі клуби, як Барса чи Реал. Але зараз я зосереджений на своїй грі в АЗ. Хочу стабільно виступати та прогресувати, а далі побачимо, що буде".

В інтерв’ю HN Nieuws, яке цитує Diario AS, він додав:

"По-перше, я хочу довести тут, що можу добре виступати та бути важливим. Інтерес з боку Барселони та Реала дійсно є, але якщо я туди поїду, я не знаю, як часто зможу отримувати ігрову практику".