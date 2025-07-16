Іспанія

Мадридський Атлетіко погодився на меншу суму, аби не стримувати гравця.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль приєднається до клубу MLS Інтер Маямі, де виступає його близький друг і капітан національної команди Ліонель Мессі.

Про це повідомляє TyC Sports, підтверджуючи, що 31-річний гравець підпише чотирирічний контракт. Де Пауль не братиме участі в передсезонній підготовці Атлетіко Мадрид, з яким мав чинний контракт до літа 2025 року.

Очікується, що трансфер буде завершено найближчими днями. За інформацією ЗМІ, хоч у контракті Де Пауля з Атлетіко була клаусула у розмірі 15 мільйонів євро, Інтер Маямі зумів домовитися про перехід за нижчу суму.

Головна мотивація переходу — бажання жити у США та продовжити кар’єру поруч із Ліонелем Мессі, з яким Де Поль виграв Копа Америку 2021, фіналіссіму 2022 та чемпіонат світу 2022. Також у клубі вже виступають Луїс Суарес, Серхіо Бускетс і Жорді Альба.