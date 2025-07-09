Іспанія

Клуби продовжують переговори щодо трансферу аргентинця.

Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль незабаром може стати гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний аргентинець вже дав свою згоду на перехід у команду, в якій виступає його партнер зі збірної Ліонель Мессі.

Також наголошується, що клуби продовжують переговори щодо трансферу футболіста, які просуваються дуже плідно.

Минулого сезону Де Пауль провів 50 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дев'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі впевнений у збереженні Мессі.