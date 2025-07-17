Інтерес до 34-річного футболіста виявляє Вільярреал.
Лукас Васкес, Getty Images
17 липня 2025, 17:53
Лукас Васкес, який нещодавно покинув мадридський Реал, може стати гравцем Вільярреала.
Іспанський клуб зацікавлений у придбанні Васкеса. Сам футболіст також не проти приєднатися до команди. Переговори щодо трансферу перебувають в активній фазі.
У липні цього року Лукас Васкес пішов з Реала після закінчення контракту. За іспанський клуб захисник виступав з 2016 року. За плечима у футболіста 402 гри за "вершкових", 38 голів і 73 асисти у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Реал втратив Джуда Беллінгема на три місяці.