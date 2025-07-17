Іспанія

Тьяго Альмада уклав контракт до 2030 року.

Атлетіко Мадрид офіційно оголосив про трансфер аргентинського півзахисника Тьяго Алмади. Клуб досяг остаточної домовленості з бразильським Ботафого, і 24-річний футболіст виступатиме за "матрацників" до літа 2030 року.

Професіональну кар'єру Алмада розпочав у Велес Сарсфілд, де дебютував у 17 років. Після сотні матчів за аргентинський клуб він продовжив виступи у США, ставши гравцем Атланта Юнайтед. У MLS він зіграв 83 матчі, забив 26 голів і віддав 24 асисти, чим привернув увагу європейських клубів.

Свій дебют за національну збірну Аргентини Тьяго провів у 2022 році під керівництвом Ліонеля Скалоні, а невдовзі після того став чемпіоном світу на мундіалі в Катарі. У 2024-му Алмада приєднався до Ботафого, з яким виборов титули чемпіона Бразилії та переможця Кубка Лібертадорес, а пізніше на правах оренди грав за французький Ліон.

Завершивши піврічне відрядження до Франції, аргентинець нарешті опинився в Європі на постійній основі, ставши частиною амбітного проекту Дієго Сімеоне.

"Я дуже щасливий зробити цей крок. Це велика честь – грати за такий клуб", – зазначив Алмада після підписання угоди.