Іспанія

Сербський центрфорвард може повернутися до чемпіонату Іспанії.

Реал Ов'єдо продовжує готуватися до першої за 24 роки кампанії в Ла Лізі.

Нещодавно клуб повернув до Іспанії венесуельську зірку, тоді як тепер шанс знову пограти в найвищому дивізіоні країни може отримати колишній центральний нападник мадридського Реала Лука Йович. За даними видання Marca, Реал Ов'єдо веде переговори з 27-річним сербом.

На початку липня гравець став вільним агентом, залишивши Мілан, який представляв протягом майже двох років. У 47-ми матчах усіх турнірів Йович відзначився 13-ма голами й двома асистами за "россонері".

Луку також пов'язують із Хетафе. Значну конкуренцію представникам Ла Ліги на тлі своїх фінансових можливостей може скласти мексиканський Крус Асуль.

Нагадаємо, придбаний у франкфуртського Айнтрахта за 63 млн євро (липень 2019 року) серб провалився в мадридському Реалі, записавши на свій рахунок три гола й п'ять асистів у 51-му матчі всіх турнірів.