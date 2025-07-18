Іспанія

Португалець провів 223 матчі та став ключовим гравцем у завоюванні Кубка Іспанії.

Реал Бетіс офіційно оголосив про завершення співпраці з португальським півзахисником Вільямом Карвалью після семи років у клубі. 32-річний гравець, який приєднався до "зелено-білих" у 2018 році з лісабонського Спортінга, залишив значний слід в історії команди.

Карвалью, народжений у Луанді (Ангола), зіграв 223 офіційні матчі за Реал Бетіс, забив 11 голів і віддав 16 результативних передач. Він став іноземцем із найбільшою кількістю матчів за клуб і відіграв ключову роль у завоюванні Кубка Іспанії 2022 року.

Клуб подякував португальському гравцеві за внесок і побажав успіхів у новому етапі його кар’єри. Наразі невідомо, де Карвалью продовжить виступи, але його досвід і майстерність, ймовірно, привернуть увагу інших європейських команд.

Раніше стало відомо, що Фірпо повертається до Бетіса.