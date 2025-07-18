Іспанія

Теплі слова від колишнього капітана "вершкових".

Колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос висловився про відхід Лукаса Васкеса з "королівського" клубу.

"Присвячується моєму дорогому Лукіті, який провів десять років в основній команді улюбленого клубу.

Ти прийшов сюди дитиною, а йдеш одруженим, із трьома дітьми та 23 титулами (за версією Трансфермаркт — 22 титули — прим.) в руках. Але, перш за все, ти залишаєш після себе пам'ять про працю, дисципліну, наполегливість, щедрість, дружнє спілкування і ту радість у роздягальні, яка нам так подобається. Ти є прикладом як особистість і спортсмен для всіх "мадридистів".

Ми були партнерами по команді, ми були братами, ми були близькими людьми і ніколи не втомлювалися сміятися і, перш за все, перемагати разом. Дякую за все, що ти дав Реалу. Пишайся цим, тому що це приголомшливо, і ти вже знаєш, що я від щирого серця бажаю тобі всього найкращого в майбутньому.

Тебе люблять і за тобою сумують. До зустрічі, приятелю", — написав Рамос в Instagram.

Раніше Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реалу.