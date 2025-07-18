Іспанія

34-річний іспанець залишив мадридський клуб, ставши вільним агентом.

Захисник Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реалу.

"Я здійснив мрію свого життя в найбільшому клубі. Це один із найважливіших днів у моєму житті. Я хочу подякувати вболівальникам за їх постійну підтримку. Мені пощастило виграти титули, ділити роздягальню з легендами і пережити незабутні вечори. Я був дуже щасливий. Я відчував, що мене цінують та поважають. Я щиро дякую президентові Флорентіно Пересу за надану мені можливість здійснити мою мрію. Його довіра дозволила мені стати тим гравцем та людиною, ким я є.

Дякую моїм батькам за їхню щоденну працю. Ви навчили мене, що здаватись – це не вихід. Дякую, брате, за те, що передав мені свою пристрасть до футболу. І тобі, Мака — ти з'явилася у вирішальний момент і завжди була поряд. Ти подарувала мені найпрекрасніше у світі: наших дітей. Лукас, Мака та Бенджі, ви – моя найбільша гордість. Сподіваюся, колись ви зрозумієте, що означала для вашого батька ця футболка.

Я йду з чистою совістю. Я віддав усе, що мав. Я здійснив мрію всього свого життя у найбільшому клубі світу. Немає більшої гордості. Я йду, але Реал Мадрид завжди буде зі мною. Я Лукас Васкес, і завжди буду ним, гравцем молодіжної команди Реала", — наводить слова Васкеса прес-служба клубу.

Васкес виступав за "вершкових" з літа 2007 року з перервою на один рік, коли він захищав кольори Еспаньйола на правах оренди. На його рахунку 402 матчі, 38 голів та 73 асисти.

Раніше повідомлялося, що Васкес може залишитися в Ла Лізі.