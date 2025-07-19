Іспанія

Каталонці узгоджують трансфер форварда з Манчестер Юнайтед.

Видання The Athletic повідомляє, що Барселона просувається до підписання Маркуса Рашфорда. Каталонці через посередників запропонували Манчестер Юнайтед оренду 27-річного форварда з опцією викупу. Гравець дав згоду на перехід, і переговори перебувають на фінальній стадії.

Рашфорд, який минулий сезон провів частково в оренді в Астон Віллі, зацікавив Барсу своєю універсальністю — він може діяти як на фланзі, так і в центрі нападу. Головний тренер Хансі Флік вже схвалив трансфер і назвав англійця "фантастичним гравцем".

Барселона шукає підсилення лівого флангу після провалених спроб підписати Ніко Вільямса та Луїса Діаса. Угода з Рашфордом допоможе клубу й у фінансовому плані, оскільки вона передбачає тимчасове залучення гравця.

Рашфорд не виходив на поле за Юнайтед з грудня, а сам заявляв, що "готовий до нового виклику".