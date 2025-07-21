Іспанія

Гравець ризикує залишитись глибоким резервістом.

Каталонська Барселона завершує підписання англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, чий трансфер виглядає наразі вже доконаним фактом.

А отже конкуренція в атаці в складі "блаугранас" буде виключно посилюватись, що матиме негативний вплив на юних футболістів накшталт форварда Пау Віктора в прийдешній кампанії.

Барса на цьому тлі розглядає продаж 23-річного виконавця цього літа та не розраховує на пропозиції оренди.

Однак саме на це робить ставку в перемовинах Валенсія, яка пропонує на рік узяти футболіста до себе, а наступного року поговорити про повноцінний перехід.

Віктор, за чутками, погодився на такий перехід, але клуби навряд чи будуть поспішати в ухваленні остаточного рішення, тож і новий сезон Пау ризикує розпочати в складі команди Фліка.

У минулій кампанії іспанець провів 29 матчів (379 хвилин), забив два голи та віддав один гольовий пас.