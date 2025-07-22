Іспанія

Мадридський клуб домовився з Альмерією та підписав захисника на п’ять років.

Атлетіко Мадрид зумів перехопити трансфер Марка Пубіля, який раніше був близьким до переходу в Вулвергемптон.

Мадридський клуб швидко завершив переговори з Альмерією та досяг повної домовленості щодо переходу гравця, який коштував "матрасникам" 20 мільйонів євро.

Усі необхідні документи вже підписані, а сам 22-річний захисник уклав п’ятирічний контракт з Атлетіко. Переговори пройшли блискавично, що дозволило іспанському клубу випередити англійських конкурентів у боротьбі за талант.

У минулому сезоні Марк Пубіль провів у Лізі 2 36 матчів, в яких він забив 1 гол та віддав 4 асисти.