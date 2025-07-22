Мадридський клуб домовився з Альмерією та підписав захисника на п’ять років.
Марк Пубіль, Getty Images
22 липня 2025, 21:58
Атлетіко Мадрид зумів перехопити трансфер Марка Пубіля, який раніше був близьким до переходу в Вулвергемптон.
Мадридський клуб швидко завершив переговори з Альмерією та досяг повної домовленості щодо переходу гравця, який коштував "матрасникам" 20 мільйонів євро.
Усі необхідні документи вже підписані, а сам 22-річний захисник уклав п’ятирічний контракт з Атлетіко. Переговори пройшли блискавично, що дозволило іспанському клубу випередити англійських конкурентів у боротьбі за талант.
У минулому сезоні Марк Пубіль провів у Лізі 2 36 матчів, в яких він забив 1 гол та віддав 4 асисти.