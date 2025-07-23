Іспанія

Форвард шукає стабільний ігровий час.

Португальський клуб Брага близький до підписання форварда Пау Віктора, який остаточно залишає сподівання закріпитися у Барселоні.

Як повідомляє The Athletic, сторони домовилися про угоду вартістю 12 мільйонів євро, з можливими бонусами ще на 3 мільйони.

Віктор офіційно перейшов у Барселону з Жирони у 2024 році, але через фінансові обмеження клубу його, як і Дані Ольмо, спочатку не було зареєстровано для участі в Ла Лізі. Після апеляції до Національної спортивної ради гравці отримали дозвіл виступати до завершення сезону.

Конкуренція в атаці залишала Віктору обмаль шансів проявити себе. У нападі Барселони вже були Роберт Левандовскі та Ферран Торрес, а можливий прихід Маркуса Рашфорда ще більше ускладнив би ситуацію для молодого іспанця.

Попри нереалізовану мрію грати за рідний клуб, Пау Віктор отримує шанс на новий старт у Бразі, де зможе отримати більше ігрового часу та продовжити розвиток на європейському рівні. Тим часом Барселона планує спрямувати отримані кошти на посилення проблемних позицій.