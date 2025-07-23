Форвард шукає стабільний ігровий час.
Пау Віктор, GETTY IMAGES
23 липня 2025, 18:32
Португальський клуб Брага близький до підписання форварда Пау Віктора, який остаточно залишає сподівання закріпитися у Барселоні.
Як повідомляє The Athletic, сторони домовилися про угоду вартістю 12 мільйонів євро, з можливими бонусами ще на 3 мільйони.
Віктор офіційно перейшов у Барселону з Жирони у 2024 році, але через фінансові обмеження клубу його, як і Дані Ольмо, спочатку не було зареєстровано для участі в Ла Лізі. Після апеляції до Національної спортивної ради гравці отримали дозвіл виступати до завершення сезону.
Конкуренція в атаці залишала Віктору обмаль шансів проявити себе. У нападі Барселони вже були Роберт Левандовскі та Ферран Торрес, а можливий прихід Маркуса Рашфорда ще більше ускладнив би ситуацію для молодого іспанця.
Попри нереалізовану мрію грати за рідний клуб, Пау Віктор отримує шанс на новий старт у Бразі, де зможе отримати більше ігрового часу та продовжити розвиток на європейському рівні. Тим часом Барселона планує спрямувати отримані кошти на посилення проблемних позицій.