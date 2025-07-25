Іспанія

Президент клубу хоче бачити норвезького голеадора в клубі.

Керівництво Барселони активно працює над підсиленням атаки на майбутнє та вже розпочало пошуки нападника, який зможе замінити Роберта Левандовського після завершення його контракту у 2026 році.

За інформацією fichages, головною трансферною мрією президента каталонського клубу Жоана Лапорти залишається норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. Лапорта давно хоче бачити зіркового нападника у футболці "каталонців" і планує втілити це бажання у життя, коли Левандовський завершить кар’єру в Барселоні.

Втім, норвожець — не єдиний кандидат. У шорт-листі каталонців також фігурують аргентинець Хуліан Альварес із мадридського Атлетіко та шведський форвард Ньюкасла Александер Ісак. Клуб орієнтується не лише на гольову ефективність, а й на відповідність ігровій філософії, молодість та потенціал для розвитку у довгостроковій перспективі.

Минулого сезону Ерлінг Голанд провів 48 матчів за Манчестер Сіті, забив 34 голи і віддав 5 результативних передач. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 180 мільйонів євро.