Іспанія

Гравець викупив свій контракт і перебрався до Ла Ліги.

Реал Бетіс продовжує активно працювати на трансферному ринку, офіційно оформивши перехід Валентіна Гомеса. Аргентинський центрбек перебрався до Севільї у статусі вільного агента після того, як самостійно активував опцію викупу контракту з Велес Сарсфілд.

22-річний гравець уже підписав довгострокову угоду з Бетісом, яка діятиме до літа 2030 року. Це вже сьоме підписання клубу у нинішнє міжсезоння.

Гомес — вихованець аргентинського Велеса, де дебютував у першій команді, коли йому було лише 18. Він допоміг команді виграти Перший дивізіон Аргентини (2023/24) і Міжнародний Суперкубок (2024/25).

Крім клубної кар’єри, захисник активно виступає за молодіжну збірну Аргентини (U-20), де є постійним гравцем основи.