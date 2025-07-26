Іспанія

Ронсеро підкреслив талант 19-річного вінгера донецького клубу.

Відомий іспанський журналіст Томас Ронсеро, редактор видання AS, високо оцінив виступ 19-річного вінгера донецького Шахтаря Аліссона Сантани у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2).

Ронсеро відзначив, що Аліссон відкрив рахунок у поєдинку і продемонстрував справжню зіркову гру: "Увесь день я із задоволенням дивився матч і особливо слідкував за грою Аліссона Сантани, неймовірна гра. Справжній нокаут", — написав журналіст у соцмережі X.

Llevo toda la tarde disfrutando del Besiktas-Shakhtar de la Europa League y ojo a Alisson Santana, el extremo brasileño de 19 años del equipo ucraniano. Buenísimo. Beluga. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) July 24, 2025

Деякі іспанські вболівальники Реала, за який вболіває Ронсеро, сприйняли його слова як натяк на потенційний інтерес клубу до перспективного бразильця в майбутньому.