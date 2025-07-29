Іспанія

Бразилець проведе сезон-2025/26 у Мадриді.

Вінісіус Жуніор не покине Реал Мадрид цього літа, повідомляє The Athletic. Попри чутки про глухий кут у переговорах щодо продовження контракту та інтерес із боку клубів Саудівської Про Ліги, оточення 25-річного вінгера заявило, що жодних пропозицій із Саудівської Аравії останнім часом не надходило.

Бразилець, чий контракт із Реалом діє до червня 2027 року, залишиться в команді на сезон-2025/26.

Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.