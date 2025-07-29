Бразилець проведе сезон-2025/26 у Мадриді.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
29 липня 2025, 14:59
Вінісіус Жуніор не покине Реал Мадрид цього літа, повідомляє The Athletic. Попри чутки про глухий кут у переговорах щодо продовження контракту та інтерес із боку клубів Саудівської Про Ліги, оточення 25-річного вінгера заявило, що жодних пропозицій із Саудівської Аравії останнім часом не надходило.
Бразилець, чий контракт із Реалом діє до червня 2027 року, залишиться в команді на сезон-2025/26.
Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.