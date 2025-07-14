Іспанія

"Вершкові" повернули свого вихованця.

Мадридський Реал оформив трансфер лівого латераля Альваро Каррераса з лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

Зазначається, що угода з 22-річним лівим захисником розрахована на шість років — до 30 червня 2031 року. У вівторок, 15-го липня, Каррерас буде офіційно представлений як гравець Реал Мадрид.

Фінансові деталі переходу не розголошуються, але за інформацією різноманітних ЗМІ, повернення свого вихованця коштувало "вершковим" близько 50 млн. євро. Минулого літа "орли" купили іспанця у Манчестер Юнайтед за шість мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Альваро Каррерас провів 50 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка підписала захисника з Кастільї на заміну Каррерасу.