Іспанія

Іспанський нападник повертається на батьківщину після двох сезонів на Кіпрі.

Еркулес офіційно оголосив про підписання контракту з нападником Франом Солем, який відомий в Україні за виступами за київське Динамо.

33-річний форвард приєднується до клубу третього дивізіону Іспанії на повноцінній основі та виступатиме за команду до кінця сезону-2025/26.

Упродовж останніх двох сезонів Соль грав за АЕК Ларнака у вищому дивізіоні Кіпру, де провів понад 70 матчів та забив 21 гол. Раніше іспанець виступав за низку іспанських клубів — Реал Ов’єдо, Тенерифе, Ейбар, Малагу — а також встиг пограти за вищезгадане Динамо Київ, Віллем II і Луго.

Вихованець академії Реала має багатий міжнародний досвід, включаючи виступи в Лізі Європи та Лізі конференцій. Еркулес описує новачка як типового "наконечника" атаки — з чуттям до голу, хорошим рухом без м’яча та лідерськими якостями.

Нагадаємо, що за Динамо Київ Фран Соль забив лише 4 голи та віддав 2 асисти в 24 поєдинках у всіх турнірах, не виправдавши свій трансфер у 2019 році за 3,5 млн євро.