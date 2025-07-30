Іспанія

Іспанський вінгер підсилить команду Хіральдеса перед стартом у Лізі Європи.

Сельта та Баварія досягли домовленості щодо оренди з опцією викупу вінгера збірної Іспанії Браяна Сарагоси. 23-річний футболіст, уродженець Малаги, відомий своїм прямолінійним стилем гри, майстерністю дриблінгу та здатністю ефективно проходити захисні редути суперника. Саме ці якості мають допомогти йому швидко інтегруватися в колектив Клаудіо Хіральдеса, який готується до виступів у Лізі Європи.

Минулий сезон Сарагоса провів в оренді у Осасуні, де взяв участь у 27 матчах Ла Ліги, продемонструвавши свою силу в дуелях один на один та вертикальну атакувальну гру. Вихованець академій Тіро Пічон та Гранади, він також має досвід виступів у Німеччині, що у поєднанні з його грою за національну збірну додає йому впевненості та зрілості на полі.