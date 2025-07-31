Іспанія

Іспанець може повернутися на Батьківщину.

Головний тренер саудівського Ан-Насра Жорже Жезуш підтвердив відхід з команди іспанського центрального захисника Емеріка Ляпорта. Його слова наводить Marca.

"Так, Ляпорт найближчим часом залишить команду. Ми вже активно шукаємо йому заміну", — заявив Жезуш.

Зазначається, що 31-річний іспанець наразі тренується з резервною командою Ан-Насра після того, як він не поїхав на тренувальний збір з основним складом.

Наразі Атлетік Більбао є головним претендентом на підписання досвідченого центрбека. "Баски" пропонують Ляпорту контракт на три роки.

Минулого сезону Емерік Ляпорт відіграв за Ан-Наср 30 матчів та забив 5 голів.