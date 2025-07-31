Іспанець може повернутися на Батьківщину.
Ляпорт, Getty images
31 липня 2025, 15:50
Головний тренер саудівського Ан-Насра Жорже Жезуш підтвердив відхід з команди іспанського центрального захисника Емеріка Ляпорта. Його слова наводить Marca.
"Так, Ляпорт найближчим часом залишить команду. Ми вже активно шукаємо йому заміну", — заявив Жезуш.
Зазначається, що 31-річний іспанець наразі тренується з резервною командою Ан-Насра після того, як він не поїхав на тренувальний збір з основним складом.
Наразі Атлетік Більбао є головним претендентом на підписання досвідченого центрбека. "Баски" пропонують Ляпорту контракт на три роки.
Минулого сезону Емерік Ляпорт відіграв за Ан-Наср 30 матчів та забив 5 голів.