Іспанія

Відданість Реміро забезпечує стабільність для Реал Сосьєдаду після відходу кількох ключових гравців.

Голкіпер Реал Сосьєдаду Алехандро Реміро відмовився від можливості перейти до англійської Прем'єр-ліги, відхиливши пропозиції від Астон Вілли та Ньюкасла. Обидва клуби були готові активувати клаусулу воротаря, що становить 70 мільйонів євро.

Астон Вілла бачила в Реміро потенційну заміну для Еміліано Мартінеса, а Ньюкасл зробив свою пропозицію ще в липні. Однак 30-річний воротар чітко дав зрозуміти, що його пріоритет — залишитися в Сан-Себастьяні, де він почувається щасливим і мотивованим. Його чинний контракт з Реал Сосьєдадом діє до 2027 року.

Коментуючи своє рішення в інтерв'ю ETB, Алехандро Реміро заявив: "Я не бачу, щоб я колись йшов. У мене все чудово, я дуже щасливий, і я хочу продовжувати розвиватися та вдосконалюватися тут. Я завжди хочу перемагати та змагатися за найкраще".

Відданість Реміро своєму клубу свідчить про його бажання боротися за найвищі місця та знову виводити Реал Сосьєдад в єврокубки.