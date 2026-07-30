Іспанія

Новий головний тренер мадридців не вважає 26-річного "вершкових" незамінним гравцем у своєму проєкті.

У ЗМІ продовжують обговорювати ймовірний відхід Вінісіуса Жуніора з мадридського Реала.

Реал не продасть Вінісіуса дешевше ніж за €160 млн

Основним претендентом на 26-річного бразильця останнім часом вважається лондонський Арсенал. Контракт нападника завершується наступного року, і сторони планують провести переговори щодо його продовження найближчим часом.

За інформацією журналіста Пепе Альвареса, новий керманич "вершкових" Жозе Моурінью не вважає Вінісіуса незамінною фігурою для свого проєкту. У мадридському клубі не форсуватимуть продаж гравця, однак цілком можуть пристати на вигідну трансферну пропозицію, якщо така надійде.

Керівництво Реала наразі не готове задовольнити фінансові апетити футболіста. Найімовірніше, вінгеру доведеться піти на поступки у питаннях заробітної плати, аби залишитися в команді.