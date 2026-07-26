Реал Мадрид не має наміру продавати Вінісіуса Жуніора, якщо потенційна пропозиція буде меншою за 160 мільйонів євро. Про це повідомляє SPORT.

За інформацією джерела, саме таку суму керівництво мадридського клубу вважає мінімально прийнятною для початку предметних переговорів щодо 26-річного бразильського вінгера.

Попри постійний інтерес з боку європейських і саудівських клубів, у Реалі не поспішають розлучатися з одним із ключових футболістів команди. Минулого сезону вінгер продемонстрував результативну гру, забивши 22 м'ячі в усіх турнірах.

Наразі Вінісіус залишається важливою частиною проєкту мадридців, а його можливий продаж розглядатиметься лише у разі надходження виняткової пропозиції. Варто нагадати, що бразилець приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Фламенго. Відтоді він провів за столичний клуб 375 матчів, у яких записав до свого активу 128 голів та 100 результативних передач. 