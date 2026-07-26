Іспанія

Мадридський клуб визначив мінімальну суму, за яку готовий розглянути трансфер бразильця.

Минулого сезону вінгер продемонстрував результативну гру, забивши 22 м'ячі в усіх турнірах.

Варто нагадати, що бразилець приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Фламенго. Відтоді він провів за столичний клуб 375 матчів, у яких записав до свого активу 128 голів та 100 результативних передач.