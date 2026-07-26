Мадридський клуб визначив мінімальну суму, за яку готовий розглянути трансфер бразильця.
Вінісіус, gettyimages
26 липня 2026, 20:43
Реал Мадрид не має наміру продавати Вінісіуса Жуніора
, якщо потенційна пропозиція буде меншою за 160 мільйонів євро
. Про це повідомляє SPORT
.
За інформацією джерела, саме таку суму керівництво мадридського клубу вважає мінімально прийнятною для початку предметних переговорів щодо 26-річного бразильського вінгера
.
Попри постійний інтерес з боку європейських
і саудівських клубів, у Реалі не поспішають розлучатися з одним із ключових футболістів команди. Минулого сезону вінгер продемонстрував результативну гру, забивши 22 м'ячі в усіх турнірах.
Наразі Вінісіус залишається важливою частиною проєкту мадридців, а його можливий продаж розглядатиметься лише у разі надходження виняткової пропозиції. Варто нагадати, що бразилець приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Фламенго. Відтоді він провів за столичний клуб 375 матчів, у яких записав до свого активу 128 голів та 100 результативних передач.