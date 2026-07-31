Іспанія

Португальський захисник бойкотує підготовку саудівського клубу, поки його агент узгоджує трансфер.

Фланговий захисник Аль-Хіляля Жуан Канселу має намір якнайшвидше змінити клубну прописку. 32-річний футболіст не з'явився на передсезонний збір саудівського клубу в Австрії, повідомляє Diario Sport. Через це португальцю загрожують фінансові санкції за порушення дисципліни.

Канселу залишається на батьківщині, поки його агент Жорже Мендеш працює над поверненням гравця до Барселони.

Каталонці досі розраховують оформити повноцінний трансфер захисника менш ніж за 10 мільйонів євро.

Жуан Канселу вже виступав за Барселону на правах оренди в другій половині минулого сезону. Португалець неодноразово давав зрозуміти, що прагне залишитися в іспанському клубі й більше не має бажання грати за Аль-Хіляль.