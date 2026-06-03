Іспанія

Каталонський гранд підпише португальського захисника на постійній основі, проте трансфер відкладеться на певний час.

Барселона підпише крайнього захисника Аль-Хіляля Жуана Канселу. Португалець зміг переконати "синьо-гранатових" у своїй спроможності, виступаючи за команду в другій половині минулого сезону на правах оренди.

Все вказує на те, що 32-річний футболіст поповнить лави каталонського гранда на постійній основі, але станеться це вже після початку нової кампанії. Гравцеві ще належить урегулювати деякі питання з саудівським клубом — ситуація не вирішиться найближчим часом.

Жуан Канселу відзначився двома забитими голами та чотирма результативними передачами у 23 матчах за колектив Ганса-Дітера Фліка у сезоні-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Бальде прийняв рішення щодо майбутнього в Барселоні.