Іспанія

19-річний вінгер РБ Лейпциг має приєднатися до команди Жозе Моурінью після завершення останніх формальностей.

Реал Мадрид розраховує найближчими днями завершити гучний трансфер вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде.

За інформацією ESPN, мадридський клуб очікує на прибуття 19-річного футболіста вже цього тижня. Угода між сторонами фактично погоджена вже кілька днів. Загальна сума трансферу перевищить 130 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів за досягнення гравця та команди.

Затримка із завершенням переходу пов’язана не з представниками футболіста чи агентськими питаннями, а з тим, що РБ Лейпциг працює над остаточним узгодженням деталей угоди. Також були спростовані чутки про можливий конфлікт між агентами та сторонами переговорів. Усі учасники процесу очікують, що трансфер буде офіційно закритий найближчим часом.

Діоманде вже пропустив останні передсезонні заходи РБ Лейпциг. Офіційною причиною називали хворобу, однак клуби паралельно завершують оформлення його переходу до Мадрида. Після прибуття на базу Реала у Вальдебебасі івуарійський вінгер має розпочати роботу під керівництвом Жозе Моурінью.